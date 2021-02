జస్ట్‌ మిస్‌.. మనిషి బతికాడు..బండి ముక్కలైంది.. రైల్వే క్రాసింగ్‌ వద్ద ఏం జరిగిందో చూడండి

గార్డు లేని రైల్వే క్రాసింగ్‌.. మనుషులు, వాహనాలు అటు.. ఇటు రైలు పట్టాలను దాటుతున్నారు.. ఇంతలో రైలు కూత.. ఎటోళ్లు అటు ఆగిపోయారు. ఓ యువకుడు మాత్రం బైక్‌పై స్పీడ్‌గా వచ్చాడు. రైలు వస్తున్న విషయాన్ని గమనించి సడన్‌ బ్రేక్‌ వేశాడు. న్యూట్రల్‌ చేయకుండానే క్లచ్‌ వదిలిపెట్టాడు. బండి చిన్న జర్క్‌ ఇవ్వడంతో స్కిడ్‌ అయి కిందపడింది. ఆ తరువాత ఏమైందో కింద వీడియోలో చూడండి..



Motor vehicle Driving Regulation 19 {4(a)} states that



"At an unguarded railway crossing, a motor vehicle shall enter the crossing only after ensuring that no Rolling Stock is in sight"

This Incident happened at a level Crossing in Bharwari, Uttar Pradesh, India, on January 24 pic.twitter.com/RBpdGuNhQh