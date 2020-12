చెన్నై: త‌మిళ‌నాడులో అవినీతికి వ్య‌తిరేకంగా ఆ రాష్ట్ర ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్‌) ఆందోళ‌న‌కు దిగింది. ఆందోళ‌న‌లో భాగంగా త‌మిళ‌నాడు రాజ‌ధాని చెన్నైలో బ్రూమ్ యాత్ర (చీపురు యాత్ర‌) నిర్వ‌హించింది. అయితే, త‌మ అనుమ‌తి లేకుండా యాత్ర నిర్వ‌హిస్తున్నారంటూ చెన్నై పోలీసులు ఆందోళ‌న‌కారులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కాగా, చెన్నై పోలీసుల తీరుపై త‌మిళ‌నాడు ఆప్ నేత‌లు ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తంచేశారు. తాము శాంతియుతంగా ఆందోళ‌న నిర్వ‌హిస్తుంటే అడ్డుకున్నార‌ని, కానీ ఇటీవ‌ల బీజేపీ నిర్వ‌హించిన ర్యాలీకి మాత్రం పోలీసులు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా చూశార‌ని విమ‌ర్శించారు.



Tamil Nadu: Aam Aadmi Party (AAP) workers organised a 'Broom Yatra' in Chennai against corruption in state.



Party workers were later detained by Police.



"Police didn't allow us to stage protest peacefully but BJP took out rally here uninterruptedly," says State convener, AAP