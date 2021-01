డెహ్రాడూన్‌: ఉత్త‌రాఖండ్‌లోని బ‌ద్రీనాథ్ ఆల‌యంపై భారీగా మంచు దుప్ప‌టి క‌ప్పేసింది. ఆల‌యం ప‌రిస‌రాల్లోని కొన్నిచోట్ల ఏకంగా ఐద‌డుగుల మందంతో మంచు పోగుప‌డింది. గ‌త కొన్ని రోజులుగా ఉత్త‌రాది రాష్ట్రాల్లో అత్యంత క‌నిష్ఠ ఉష్ణోగ్ర‌త‌లు న‌మోద‌వుతున్నాయి. దానికితోడు విప‌రీతంగా మంచు కురుస్తున్న‌ది. దీంతో హిమాల‌య రాష్ట్రాలైన జ‌మ్ముక‌శ్మీర్‌, హిమాచ‌ల్‌ప్ర‌దేశ్‌, ఉత్త‌రాఖండ్‌ల‌లోని ప‌లు ప్రాంతాల్లో మంచు పేరుకుపోతున్న‌ది. బ‌ద్రీనాథ్ ఆల‌యం హిమాల‌య ప‌ర్వతాల్లో ఉండ‌టంతో.. ఆ ఆల‌య ఉప‌రిత‌లాలు పూర్తిగా తెల్ల‌టి వ‌స్త్రం క‌ప్పిన‌ట్లుగా ఆహ్లాదంగా క‌నిపిస్తున్నాయి. చూప‌రుల‌కు క‌నువిందు చేస్తున్నాయి.



Uttarakhand: A white sheet of snow covers Badrinath, 5 ft of snow accumulates near the Badrinath Temple. pic.twitter.com/a8wxUz8GbJ