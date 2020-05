ఎకానమీని కూడా బ్యాలెన్స్‌ చేయవచ్చేమో..!

హైదరాబాద్‌: ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త మహీంద్రా అండ్‌ మహీంద్రా కంపెనీ అధినేత ఆనంద్ మహీంద్రా సోషల్‌మీడియాలో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటారు. తనకు నచ్చిన, ఆశ్చర్యానికి గురిచేసే ఎన్నో ఇన్నోవేటివ్‌ ఐడియాలను, వీడియోలను తరచూ షేర్‌ చేస్తుంటారు. తాజాగా ఆయన షేర్ చేసిన పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది.



'అతను రహదారి నియమాలను స్పష్టంగా ఉల్లంఘిస్తున్నాడు. రెండు చక్రాలు లేకపోయినప్పటికీ సమతౌల్యాన్ని కచ్చితంగా పాటించడం అంటే ఇదే. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఇలాగే సమతౌల్యంతో వృద్ధి సాధించాలన్న ఆకాంక్షను' ఆనంద్ మహీంద్రా వ్యక్తం చేశారు.



He was clearly violating the rules of the road, but on a monday morning I find this image uplifting. Because even without two wheels, perhaps we’ll find a way to get our economy moving with a perfect balancing act! https://t.co/wKUyd3zJo7