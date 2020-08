బెంగ‌ళూరు: కర్ణాట‌క రాజ‌ధాని బెంగ‌ళూరులో గ‌త రాత్రి కుంభ‌వృష్టి కురిసింది. రాత్రంతా ఎడ‌తెర‌పి లేకుండా ప‌డిన‌ వానకు తోడు బ‌ల‌మైన ఈదురు గాలులు వీయ‌డంతో న‌గ‌రంలోని ప‌లు ప్రాంతాల్లో చెట్లు నేల‌కూలాయి. చెట్ల కొమ్మ‌లు విరిగిప‌డ్డాయి. కాట‌న్ పెట్ ట్యాంక్ బండ్ రోడ్‌లో సైతం ఓ భారీ వృక్షం కూలీ ఆటోపై ప‌డింది. అయితే ఈ ఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించిన స‌మాచారం అందిన వెంట‌నే స్థానిక పోలీసులు ఘ‌ట‌నా ప్రాంతానికి చేరుకుని ఆటోడ్రైవ‌ర్‌, ప్ర‌యాణికుల‌ను సుర‌క్షితంగా వెలికితీశారు. అనంత‌రం వృక్షాన్ని ముక్క‌లు చేసి రోడ్డు క్లియ‌ర్ చేశారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో ఆటో బాగా దెబ్బ‌తిన్న‌ది. కానీ ఎవ‌రికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు.



Bengaluru: A tree was uprooted in Cotton Pet Tank Bund road due to overnight rains and fell on an autorickshaw. Driver & passenger of the auto were rescued by a local police vehicle on patrol. No major injury reported #Karnataka pic.twitter.com/u4WsuZxVKc