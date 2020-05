భువనేశ్వర్‌ : పశ్చిమ, తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో అంఫాన్‌ తుపాను పెను తుపానుగా కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఒడిశాకు ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ దళాలు చేరుకున్నాయి. కేంద్రపార, భద్రక్‌, బాలాసోర్‌, మయూర్‌భంజ్‌, జాజ్‌పూర్‌, జగత్‌సింగ్‌పూర్‌ జిల్లాల్లో అంఫాన్‌ తుపాను ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందని భువనేశ్వర్‌ ఐఎండీ డిప్యూటీ డైరెక్టర్‌ ఉమాశంకర్‌ దాస్‌ తెలిపారు. ఈ క్రమంలో జగత్‌సింగ్‌పూర్‌ జిల్లాలోని పలు గ్రామాల్లో ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ దళాలు దిగాయి. తుపాను నేపథ్యంలో ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. ఎలాంటి విపత్కర పరిస్థితులైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ దళాలు ప్రకటించాయి.



Odisha: A team of National Disaster Response Force deployed in Jagatsinghpur urges villagers to shift to cyclone shelters in the area, in the wake #AmphanCyclone pic.twitter.com/3mRFzCDBvf