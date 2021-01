న్యూఢిల్లీ: దేశంలో తొలి వ్యాక్సిన్‌ను మ‌నీష్ కుమార్ అనే ఓ పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు తీసుకున్నారు. ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ ఆస్ప‌త్రిలో వైద్య సిబ్బంది అత‌నికి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చారు. ఈ సంద‌ర్భంగా కేంద్ర‌, వైద్య ఆరోగ్య‌శాఖ మంత్రి హ‌ర్ష‌వ‌ర్ధ‌న్ కూడా ప‌క్క‌నే ఉన్నారు. ఆ త‌ర్వాత ఎయిమ్స్ డైరెక్ట‌ర్ ర‌ణ్‌దీప్ గులేరియా క‌రోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారు. పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు మ‌నీశ్ కుమార్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న దృశ్యాల‌ను ఈ కింది వీడియోలో మీరు కూడా చూడ‌వ‌చ్చు.

#WATCH | Manish Kumar, a sanitation worker, becomes the first person to receive COVID-19 vaccine jab at AIIMS, Delhi in presence of Union Health Minister Harsh Vardhan. pic.twitter.com/6GKqlQM07d