శ్రీ‌న‌గ‌ర్ : వ‌ర‌ద ప్ర‌వాహానికి వంతెన‌లోని చాలా భాగం కొట్టుకుపోయింది. ఈ ఘ‌ట‌న జ‌మ్ముక‌శ్మీర్‌లో చోటుచేసుకుంది. జ‌మ్ము గ‌డిఘ‌ర్ ప్రాంతంలో కురిసిన భారీ వ‌ర్ష‌పాతానికి నీటి ప్ర‌వాహాలు ఉప్పొంగి ప్ర‌వ‌హిస్తున్నాయి. వ‌ర‌ద నీరు పొటెత్త‌డంతో వంతెన‌లోని ఓ భాగం కొట్టుకుపోయింది.



జమ్ము-శ్రీ‌న‌గ‌ర్ జాతీయ రహదారి(ఎన్‌హెచ్‌డబ్ల్యూ -44)పై బుధవారం కూడా వాహ‌నాల రాక‌పోక‌లు నిలిచిపోయాయి. భారీ వ‌ర్షాల‌కు ఈ ప్రాంతంలో కొండ‌చరియ‌లు విరిగిప‌డ్డాయి. వీటిని క్లియ‌ర్ చేసే ప‌నిలో స‌హాయ‌క సిబ్బంది నిమ‌గ్న‌మై ఉన్న‌ట్లు పోలీసులు వెల్ల‌డించారు.



#WATCH Jammu and Kashmir: A portion of a bridge in Jammu's Gadigarh area collapses, following heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/MPwTGefF8D