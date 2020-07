డెహ్రాడూన్‌: ఉత్త‌రాఖండ్‌లో గ‌త కొన్ని రోజులుగా ఎడ‌తెర‌పిలేని వాన‌లు ప‌డుతున్నాయి. దీంతో ప‌లుచోట్ల కొండ చ‌రియ‌లు విరిగి రోడ్ల‌పై ప‌డుతున్నాయి. దీంతో ట్రాఫిక్ భారీ స్తంభించిపోతున్న‌ది. ఈ క్ర‌మంలోనే పితోర్‌గ‌ఢ్ జిల్లా మున్సియారీ ఏరియాలో కొండ‌చ‌రియ‌లు విరిగి ర‌హ‌దారిపై ప‌డ్డాయి. దీంతో మున్సియారీ ఏరియాలోని ఓ గ్రామానికి ఉన్న ఏకైక రోడ్డు మార్గం మూసుకుపోయింది.



దీంతో ఆ గ్రామంలో అనారోగ్యంతో బాధ‌ప‌డుతున్న వ్య‌క్తిని ఆస్ప‌త్రికి చేర్చ‌డానికి అత‌ని బంధువులు అష్ట‌క‌ష్టాలు ప‌డాల్సి వ‌చ్చింది. చెక్క దుంగ‌ల‌ను స్ట్రెచ‌ర్‌లా క‌ట్టుకుని లోయ‌లు, గుట్ట‌ల గుండా మోసుకుపోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్ప‌డింది. అందుకు సంబంధించిన దృశ్యాల‌ను ఈ కింది వీడియోలో చూడ‌వచ్చు.

#WATCH: A patient was carried on a makeshift stretcher made of wooden logs by villagers in Munsiyari area of Pithoragarh to reach the hospital as the road connecting the village to the hospital was blocked due to landslide & rain. #Uttarakhand (20/7) pic.twitter.com/eONc1UBBvR