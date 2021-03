జైపూర్ : రాజ‌స్థాన్ అనూప్‌గ‌ర్హ్‌లోని అంత‌ర్జాతీయ స‌రిహ‌ద్దు వ‌ద్ద దేశంలోకి ప్ర‌వేశించేందుకు పాకిస్తాన్ చొర‌బాటుదారుడు య‌త్నించాడు. దీన్ని భార‌త భ‌ద్ర‌తా ద‌ళాలు ప‌సిగ‌ట్టాయి. భార‌త బ‌ల‌గాల‌ను గ‌మ‌నించిన అత‌ను అక్క‌డ్నుంచి పారిపోయేందుకు ప్ర‌య‌త్నించాడు. అప్ర‌మ‌త్త‌మైన బ‌ల‌గాలు చొర‌బాటుదారుడిపై కాల్పులు జ‌రిపారు. చొర‌బాటుదారుడి మృత‌దేహాన్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసు న‌మోదు చేసుకున్న పోలీసులు ద‌ర్యాప్తు చేప‌ట్టారు.



Rajasthan: A Pakistani intruder killed by BSF last night in Anupgarh after he was found doing suspicious activity at International border. When BSF challenged him, he tried to flee after which he was killed by troops. Body recovered & handed over to Police. Case registered.