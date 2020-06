బస్సులో ఈ కోతి ఎంత బుద్ధిగా కూర్చున్నదో..

కరోనా నేపథ్యంలో ప్రతి విషయం వింతగానే అనిపిస్తుంది. వ్యాధి బారిన పడకుండా ఉండేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రత్యేక శ్రద్ధలు తీసుకుంటున్నారు. అలాగే తమతో ఉండే పెంపుడు జంతువులనూ శుభ్రంగా ఉంచుతున్నారు. ఇంతకు ముందు యజమానులు ఎక్కడికి వెళ్లినా పెట్స్‌ని కూడా వెంటపెట్టుకొని వెళ్లేవాళ్లు. ఇప్పుడు అలా చేస్తే ఇతర ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

ప్రసార, ముద్రణ మీడియాలో 18 ఏండ్ల అనుభవజ్ఞుడైన జర్నలిస్ట్‌ సౌరవ్ సన్యాల్ ఓ వీడియోను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు. ఇందులో ఓ కోతి బస్సులో కూర్చొని ప్రయాణిస్తుంది. పక్కనే ఒక మహిళ మాస్క్‌ ధరించి ఉండగా కోతి కూడా ముఖానికి మాస్క్‌ ధరించి ఉంది. కోతి రెండు చేతులు, కాళ్లతో ముందున్న సీటుని గట్టిగా పట్టుకున్నది. ఈ కోతి ప్రయాణం ఎక్కడికో.. దీని యజమాని ఎవరో గాని బస్సులో ఎంత బుద్ధిగా కూర్చొన్నదో చూడండి. ఈ కోతితో ప్రయాణించడానికి ఎవరికైనా ఇబ్బంది ఉందా? అసలే లేదంటారు. ఇది కోతుల వ్యాపారమా అన్న సందేహం వీడియో చూస్తున్నంత సేపు ఉంటుంది. 39 సెకండ్లపాటు నడిచే ఈ వీడియోను వేలమంది వీక్షించారు.

#Unlock1 See who decides to take a bus ride along with other passengers in #Kolkata. Some #monkey business this! @susantananda3 @SudhaRamenIFS @drqayumiitk @ParveenKaswan @rameshpandeyifs pic.twitter.com/sYPzIv3Mvt