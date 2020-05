న్యూఢిల్లీ : పంజాబ్‌లో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. జలంధర్‌కు సమీపంలోని ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ బేస్‌ నుంచి బయల్దేరిన మిగ్‌-29 ఫైటర్‌ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ కుప్పకూలిపోయింది. ఈ ఘటన పంజాబ్‌లోని హోసియార్‌పూర్‌ జిల్లాలో శుక్రవారం ఉదయం చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదం నుంచి పైలట్‌ సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు. ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌లో సాంకేతిక లోపం వల్లే ప్రమాదం సంభవించినట్లు ఇండియన్‌ ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ ప్రమాద ఘటనపై దర్యాప్తుకు అధికారులు ఆదేశించారు.



One Mig-29 aircraft airborne on a training mission from an Air Force base near Jalandhar met with an accident. The aircraft had developed a technical snag&the pilot ejected safely as he was unable to control the aircraft. A Court of Inquiry has been ordered:Indian Air Force (IAF) pic.twitter.com/EPwKNoqtbn