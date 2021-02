చెన్నై: ఈ నెల 24న త‌మిళ‌నాడు మాజీ ముఖ్య‌మంత్రి జ‌య‌ల‌లిత 73వ జ‌యంతిని పుర‌స్క‌రించుకుని ఆ రాష్ట్రంలోని అన్నాడీఎంకే ప్ర‌భుత్వం సామూహిక వివాహ వేడుక‌ల‌ను నిర్వ‌హిస్తున్న‌ది. తాజాగా కోయంబ‌త్తూర్‌లో 123 జంట‌లు ఒకే వేదిక‌పై వివాహం చేసుకున్నారు. త‌మిళ‌నాడు ముఖ్య‌మంత్రి ఎడ‌ప్పొడి ప‌ళ‌నిస్వామి, ఉప‌ముఖ్య‌మంత్రి ఓ ప‌న్నీర్‌సెల్వం స‌మ‌క్షంలో ఈ సామూహిక వివాహాలు నిర్వ‌హించారు. కాగా ఇవాళ ఒక్క‌టైన జంట‌ల్లో హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియ‌న్‌ మ‌తాల‌కు చెందినవారు ఉన్నారు.



Tamil Nadu: A mass wedding ceremony takes place in Coimbatore in the presence of CM Edappadi K Palaniswami & Dy CM O Panneerselvam. It's being held as part of celebrations ahead of 73rd birth anniversary of former CM J Jayalalithaa. 123 Hindu, Muslim & Christian couples tied knot pic.twitter.com/9r5canT9sA