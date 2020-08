వర్షాలకు ఒంటరైన పిల్లి పిల్లను కాపాడిన ముంబై వాసి

ముంబై: మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. ఇక మూగజీవుల సంగతి చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ నేపథ్యంలో వాడాలా ప్రాంతంలో ఒంటరై అరుస్తున్న పిల్లి పిల్లను ఓ వ్యక్తి గమనించాడు. వర్షపు నీటిలో ఉన్న దానిని రక్షించాడు. బైక్‌పై కూర్చోబెట్టి తన ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. ఆ పిల్లి పిల్లను పెంచుతానని అతడు పేర్కొన్నాడు. కాగా ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అయ్యింది.



#WATCH A local in Wadala area of #Mumbai carries a kitten on his motorcycle after rescuing it, amid heavy rainfall in the city. He says, "I am taking the kitten home." pic.twitter.com/4qawgwJQzP