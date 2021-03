భోపాల్ : మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ ఇండోర్‌లోని లింబోడి ఏరియాలో నిన్న ఓ చిరుత స్థానికుల‌కు వ‌ణుకు పుట్టించింది. ఓ ఇంట్లోకి ప్ర‌వేశించిన చిరుత‌.. అక్క‌డున్న న‌లుగురిపై దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయ‌ప‌రిచింది. ఇందులో ఇద్ద‌రు చిన్నారులు ఉన్నారు. స‌మాచారం అందుకున్న ఫారెస్టు అధికారులు చిరుత ఉన్న ఇంటి వ‌ద్ద‌కు చేరుకున్నారు. చిరుత‌కు మ‌త్తు ఇంజెక్ష‌న్లు ఇచ్చి.. బంధించారు. అనంత‌రం ఆ చిరుత‌ను జూకు త‌ర‌లించారు.



Madhya Pradesh: A leopard that had entered into a residential area in Indore's Limbodi area yesterday was tranquilised and caught by a team of forest officials. It was later sent to a zoo after being rescued in the operation. The leopard had injured 4 people, including 2 children pic.twitter.com/VEn13Km97r