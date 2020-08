ఓ చిరుత.. తన అందమైన నలుగురు పిల్లలు..! వీడియో వైరల్‌

నాసిక్‌ : ఓ ఆడ చిరుతపులి మంగళవారం నాసిక్‌లోని ఇగాత్‌పురి ప్రాంతంలో ఒక గుడిసె లోపల నాలుగు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. దానికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు ‘వావ్‌’ అంటూ కామెంట్లు, షేర్లు చేస్తున్నారు. ‘ఆడ చిరుత ఇగాత్‌పురిలోని ఒక గుడిసెలో నాలుగు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. అవన్నీ సురక్షితంగా, ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నాయి. చిరుతపులి పిల్లలను వేరే ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లే వరకు మేము ఎదురు చూస్తున్నాం. పిల్లలు ఉండడం వల్ల మేము ఇప్పుడు చిరుతపులిని పట్టుకోలేం.’ అని అటవీ శాఖ అధికారి గణేశ్‌ రావు తెలిపారు. ఇగాత్‌పురి ప్రాంతంలో చిరుతపులులు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నాయని ఆయన తెలియజేశారు.



చిరుతపులికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో చిరుత, దాని పిల్లలు గుడిసె మొత్తం తిరుగుతున్నాయి. తల్లి చిరుత తన బొచ్చును నాకుతూ ఓ మూలలో కూర్చుని ఉంది. ఈ వీడియో కేవలం 51 సెకన్ల నిడివి ఉంది.

A leopard ???? gave birth to 4 cubs inside a farmer's hut in Nashik, ????????. The cubs are adorable ????????.



Habitat loss & illegal wildlife trade forces these big cats to wander into human living areas.



