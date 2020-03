ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన చిరుత.. వీడియో

హైదరాబాద్‌ : కరోనా వైరస్‌ను అరికట్టేందుకు దేశ వ్యాప్తంగా లాక్‌డౌన్‌ అమలవుతోంది. దేశమంతా నిర్మానుష్యంగా మారడంతో.. అడవిలోని జంతువులన్నీ రోడ్లపైకి వస్తున్నాయి. పలు రకాల జంతువులన్నీ రోడ్లపై యథేచ్చగా తిరుగుతున్నాయి. ఛండీఘర్‌లోని సెక్టార్‌ 5లోని ఓ ఇంట్లోకి చిరుత పులి ప్రవేశించింది. దీంతో ఆ ఇంట్లో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులంతా తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. అటవీ వన్యప్రాణి సంరక్షణ అధికారులకు కుటుంబ సభ్యులు సమాచారం అందించారు. చిరుతను బంధించేందుకు అటవీ శాఖ అధికారులు ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు.



Chandigarh: A leopard has entered a house in Sector 5. A team of Wildlife Department has been called to rescue it. The operation is still underway. More details awaited. pic.twitter.com/YW0TaflWWT