గుజరాత్‌ : లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా రోడ్లపై వాహనాలు, జనాల రద్దీ లేదు. దేశమంతా నిర్మానుష్యంగా మారింది. దీంతో ఇన్నాళ్లు అడవుల్లో ఉన్న జంతువులు రోడ్లపైకి వస్తున్నాయి. పట్టణాలు, గ్రామాల్లోకి కూడా ప్రవేశిస్తున్నాయి జంతువులు. గాంధీనగర్‌ కోలవాడలోని ఆయుర్వేద ఆస్పత్రిలోకి చిరుత పులి ప్రవేశించింది. ఆస్పత్రిలోని వాష్‌రూమ్‌లోకి చిరుత ప్రవేశించి.. అక్కడున్న సిబ్బందిని, రోగులను తీవ్ర భయభ్రాంతులకు గురి చేసింది. ఆస్పత్రి సిబ్బంది ఇచ్చిన సమాచారంతో అక్కడికి అటవీ శాఖ అధికారులు చేరుకున్నారు. మొత్తానికి చిరుతను అటవీశాఖ అధికారులు బంధించి తీసుకెళ్లారు. దీంతో ఆస్పత్రి సిబ్బంది, రోగులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.



Gujarat: A leopard had entered the washroom of Ayurveda Hospital in Kolavada, Gandhinagar last night. It was later rescued with the help of the hospital staff and forest department. pic.twitter.com/DW9jSEID6k