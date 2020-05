బావిలో పడిన చిరుత.. వెలికి తీసేందుకు చర్యలు

లక్నో: అడవి నుంచి దారి తప్పి వచ్చిన ఒక చిరుత పులి బావిలో పడింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాష్ట్రం అమ్రోహ జిల్లా ముబారక్‌పూర్‌ గ్రామంలో సోమవారం సాయంత్రం ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. చిరుత బావిలో పడిన విషయాన్ని గమనించిన వెంటనే గ్రామస్థులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నపోలీసులు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం చేరవేశారు.



పోలీసులు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నఅటవీశాఖ అధికారులు చిరుతను వెలికి తీసేందుకు నిపుణుల బృందాన్ని రంగంలోకి దించారు. పోలీసులు, అటవీ సిబ్బంది, స్థానికులు కలిసి చిరుత పులిని బావి నుంచి బయటపడేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. బావిని పూర్తిగా వలతో కప్పేసిన అటవీ అధికారులు.. చిరుతకు ట్రాంక్విలైజర్‌ ఇచ్చి పైకి తెచ్చేందుకు చర్యలు చేపట్టారు.



Amroha: A leopard fell into a well in Mubarakpur village today. An expert team has been called to resuce the animal. Police, forest officials and locals are present at the spot. pic.twitter.com/yMH2KJE7Rx