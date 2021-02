ముంబయి : మ‌హారాష్ర్ట‌లోని పాల్ఘ‌ర్ జిల్లాలో దారుణం జ‌రిగింది. పాల్ఘ‌ర్ - మ‌నూర్ ప్ర‌ధాన ర‌హ‌దారిపై చిరుత క‌ళేబ‌రం ల‌భించింది. స‌మాచారం అందుకున్న అట‌వీశాఖ అధికారులు చిరుత క‌ళేబ‌రం ప‌డి ఉన్న ప్ర‌దేశానికి చేరుకున్నారు. అయితే గుర్తు తెలియ‌ని వాహ‌నం ఢీకొన‌డంతోనే చిరుత చ‌నిపోయిన‌ట్లు అధికారుల విచార‌ణ‌లో తేలింది. దీంతో పోలీసులు కేసు న‌మోదు చేసుకుని ద‌ర్యాప్తు చేప‌ట్టారు. చిరుత‌ను ఢీకొట్టిన వాహ‌నం డ్రైవ‌ర్‌ను గుర్తించే ప‌నిలో పోలీసులు నిమ‌గ్న‌మ‌య్యారు. చిరుత క‌ళేబ‌రాన్ని అట‌వీశాఖ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.



Maharashtra: A leopard died on Palghar - Manor highway in Palghar district after being allegedly hit by a moving vehicle, last night. The carcass was handed over to Forest Department, case registered against unidentified driver by Manor Police. pic.twitter.com/CeTUL3Lok9