ముంబై: మ‌హారాష్ట్ర‌లో ఓ చిరుత కూన దారిత‌ప్పి అడ‌వి నుంచి బ‌య‌టికి వ‌చ్చింది. అటూఇటూ తిరిగి ఆఖ‌రికి బ‌ర్రెల‌ కొట్టంలో దూరింది. అక్క‌డ కుడితి గోళానికి ఒక ప‌క్క‌న బర్రెలు క‌ట్టేసి ఉండ‌గా.. చిరుత‌కూన వెళ్లి ఆ కుడితి గోళెంలో ప‌డుకుంది. దీంతో చిరుత‌ను చూసి బ‌ర్రెలు, బ‌ర్రెల‌ను చూసి చిరుత భ‌య‌ప‌డిపోయాయి. చివ‌రికి స్థానికులు ఆ చిరుత కూన‌ను అట‌వీ ప్రాంతం వైపు గెద‌మ‌డంతో అడ‌విలోకి వెళ్లిపోయింది. ముంబైలోని ఆరే ప్రాంతంలోగ‌ల మిల్క్ కాల‌నీలో మంగ‌ళ‌వారం మ‌ధ్యాహ్నం ఈ ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకుంది. చిరుత బ‌ర్రెల కొట్టంలో దూరిన దృశ్యాల‌ను ఈ కింది వీడియోలో చూడ‌వ‌చ్చు. ‌



Maharashtra: A leopard cub lost its way & entered a cattle barn at Aarey's Milk Colony in Mumbai on Tuesday.



Visuals of locals trying to chase the cub away.

(20.10.2020) pic.twitter.com/D6eGmYq3Oy