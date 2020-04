బాంద్రాలో ఉద్రిక్తత..వలస కూలీల ఆందోళన

ముంబై: ముంబైలోని బాంద్రా స్టేషన్‌ వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. వేల సంఖ్యలో వలస కూలీలు స్టేషన్‌ దగ్గరకు చేరుకొని ఆందోళన చేస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం లాక్‌డౌన్‌ను మే 3వరకు పొడిగించడంతో సొంతూళ్లకు వెళ్లేందుకు వలసకూలీలు ఒక్కసారిగా రోడ్లపైకి వచ్చారు. దీంతో వలస కూలీలు, కార్మికులను పోలీసులు లాఠీలతో చెదరగొడుతున్నారు. వేల సంఖ్యలో స్టేషన్‌ దగ్గర గుమిగూడిన కార్మికులు తమ స్వస్థలాలకు వెళ్లేందుకు అనుమతివ్వాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. వలసకూలీలంతా ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌, పశ్చిమ బెంగాల్‌, బిహార్‌ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు.

Thousands of migrant workers reached #Bandra station in #Mumbai trying to return home. #IndiaFightsCorona #Covid19India @OfficeofUT @AUThackeray #MaharashtraFightsCorona pic.twitter.com/UudeZg9Chf

Social Distancing goes for a Toss



More than 3000 Migrant workers have gathered in Bandra, Mumbai. Possibly due to rumours that train facilities to go home ?? #COVID2019



Are you all sleeping ? @AUThackeray @OfficeofUT @CMOMaharashtra @MumbaiPolice ????????pic.twitter.com/2LpgNNO7uM