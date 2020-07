భువ‌నేశ్వ‌ర్‌: ఒడిశా రాష్ట్రం గంజాం జిల్లా బురుజ్‌హ‌రి గ్రామంలోని ఓ బావిలో భారీ రాచ‌నాగు క‌నిపించింది. బుధ‌వారం ఉద‌యం బావి ద‌గ్గ‌రకు వెళ్లిన పొలం య‌జ‌మాని దాదాపు 15 అడుగుల పొడ‌వైన రాచ‌నాగును బావిలో చూసి ఒక్క‌సారిగా షాక‌య్యాడు. వెంట‌నే తేరుకుని స్నేక్ సొసైటీ వారికి స‌మాచారం ఇచ్చాడు. దీంతో స్నేక్ రెస్క్యూ టీమ్ స‌భ్యులు ఘ‌ట‌నా స్థలానికి చేరుకుని కింగ్ కోబ్రాను బంధించారు. అనంత‌రం స‌మీపంలోని అడ‌విలో దాన్ని విడిచిపెట్టారు.

Odisha: A King cobra was rescued from a well in Burujhari village of Ganjam district earlier today. It was later released into the wild. Swapnalok Mishra, a snake rescuer says, "The king cobra is 12-15 feet long." pic.twitter.com/OHTslLv6Q0