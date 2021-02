చ‌మోలీ: ఉత్త‌రాఖండ్ రాష్ట్రం చ‌మోలీ జిల్లాలోని త‌పోవ‌న్ ట‌న్నెల్‌లో చిక్కుకున్న 35 మంది కార్మికుల‌ను ర‌క్షించేందుకు స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌లు ముమ్మ‌రంగా కొన‌సాగుతున్నాయి. ఐటీబీపీ, ఆర్మీ, నేష‌న‌ల్ డిజాస్ట‌ర్ రెస్సాన్స్ ఫోర్స్ (ఎన్‌డీఆర్ఎఫ్‌), స్టేట్ డిజాస్ట‌ర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ (ఎస్‌డీఆర్ఎఫ్‌) బృందాలు రాత్రంతా విశ్రాంతి లేకుండా ఆప‌రేష‌న్ కొన‌సాగించాయి. ఇప్ప‌టికే ట‌న్నెల్ ముఖద్వారం నుంచి లోప‌లికి 120 మీట‌ర్ల దూరం వ‌ర‌కు పేరుకుపోయిన బుర‌ద‌ను తొలగించారు. మూడు జేసీబీలు వంతుల వారీగా బుర‌ద‌ను క్లియ‌ర్ చేసే ప‌నిలో ఉన్నాయి. ఈ రెస్క్యూ ఆప‌రేష‌న్‌కు సంబంధించిన దృశ్యాల‌ను కింది వీడియోల్లో చూడ‌వ‌చ్చు.



