డెహ్రాడూన్‌: ఇండో టిబెట‌న్ బార్డర్ పోలీస్ (ఐటీబీపీ) సిబ్బందికి తృటిలో పెను ప్ర‌మాదం త‌ప్పింది. జ‌వాన్‌ల‌తో వెళ్తున్న ఓ బ‌స్సు కెంప్టీ ఫాల్స్ స‌మీపంలోని ఓ మూల మ‌లుపు ద‌గ్గ‌ర‌ అదుపుత‌ప్పి రోడ్డుప‌క్క‌న లోయ‌లోంచి నిర్మించి ఉన్న హోట‌ల్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. బ‌స్సు ముందు టైర్లు లోయ‌లోకి వెళ్లిన త‌ర్వాత బ‌స్సు బాడీ నేల‌కు తాకి ఆగిపోయింది. దీంతో జ‌వాన్‌లంద‌రూ బ‌తుకు జీవుడా అని బ‌య‌ప‌డ్డారు. ఎవ‌రికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. ఆ స‌మ‌యంలో హోట‌ల్‌లో కూడా ఎవ‌రూ లేక‌పోవ‌డంతో ముప్పు త‌ప్పింది. కాగా, ఘ‌ట‌న స‌మ‌యంలో బ‌స్సులో 25 నుంచి 30 మంది జ‌వాన్‌లు ఉన్న‌ట్లు స‌మాచారం. అయితే, ఈ ప్ర‌మాదానికి సంబంధించిన పూర్తి స‌మాచారం తెలియాల్సి ఉంది.



Mussoorie: A Indo-Tibetan Border Police (ITBP) bus lost control near Kempty Falls. All jawans who were travelling in the bus have been rescued. No injuries reported. #Uttarakhand pic.twitter.com/jpyx39tPBT