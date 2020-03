అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా ఇండియాకు వస్తున్నారు. మరికాసేపట్లో అహ్మదాబాద్‌లోని ఎయిర్‌పోర్టుకు ట్రంప్‌ ఫ్యామిలీ చేరుకోనుంది. ట్రంప్‌కు స్వాగతం పలికేందుకు అహ్మదాబాద్‌ పట్టణం సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. అయితే గుజరాతీలకు ప్రత్యేకమైన గర్బా డ్యాన్స్‌తో ట్రంప్‌కు స్వాగతం పలకనున్నారు. గర్బా డ్యాన్స్‌ పలువురిని ఆకట్టుకుంటుంది. ఎయిర్‌పోర్టు సర్కిల్‌లో ఈ ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేశారు. ట్రంప్‌, మోదీ రోడ్‌షోలో కూడా గర్బా డ్యాన్స్‌ ప్రదర్శించనున్నారు. ఇక సబర్మతి ఆశ్రమం వద్ద జమ్మూకశ్మీర్‌కు చెంది యువతులు డ్యాన్స్‌ ప్రదర్శన నిర్వహించనున్నారు. ఇక సబర్మతి ఆశ్రమం వద్ద సోలా భగవత్‌ స్కూల్‌ విద్యార్థులు.. ఇండియా, అమెరికా జాతీయ జెండాలు చేతబూని ట్రంప్‌కు స్వాగతం పలకనున్నారు.

#WATCH Gujarat: A group of dance performers from Jammu and Kashmir perform near Sabarmati Ashram in Ahmedabad. They are one of the artists who will perform during the road show of US President Donald Trump and First Lady Melania Trump today. pic.twitter.com/7H7zjqvQCY