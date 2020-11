భోపాల్‌: మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లో ఓ విచిత్ర ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకుంది. న‌చ్చిన బాలుడితో త‌న‌కు వివాహం జ‌రిపించాలంటూ మైనారిటీ కూడా తీర‌ని ఓ బాలిక హోర్డింగ్ ఎక్కి హ‌ల్‌చ‌ల్ చేసింది. త‌న డిమాండ్ నెర‌వేర‌క‌పోతే హోర్డింగ్‌పై నుంచి దూకి ఆత్మ‌హ‌త్య చేసుకుంటాన‌ని బెదిరించింది. మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ రాష్ట్రం ఇండోర్ ప‌ట్ట‌ణం ప‌ర్దేశిపుర ఏరియాలోని భండారీ బ్రిడ్జ్ ప్రాంతంలో ఈ ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘ‌ట‌న‌పై స‌మాచారం అందుకున్న పోలీసుల వెంట‌నే అక్క‌డికి చేరుకుని బాలిక‌ను కింద‌కు దించే ప్ర‌య‌త్నం చేశారు.



అయితే, బాలిక అందుకు స‌సేమిరా అన‌డంతో చివ‌రికి ఆమె ప్రేమించిన బాలుడిని పోలీసులు ఘ‌ట‌నా ప్రాంతానికి ర‌ప్పించారు. పెండ్లికి అభ్యంత‌రం లేద‌ని బాలుడితో చెప్పించ‌డంతో కింద‌కు దిగింది. తాను ప్రేమించిన బాలుడితో పెండ్లికి త‌న త‌ల్లి అభ్యంత‌రం చెబుతుండ‌టంవ‌ల్లే తాను ఇలా చేయాల్సి వ‌చ్చింద‌ని బాలిక తెలిపింది. త‌న త‌ల్లి ఒప్పుకోక‌పోయినా స‌రే ఆ బాలుడితో త‌న‌కు పెండ్లి చేయాల‌ని పోలీసుల‌ను కోరింది.

Madhya Pradesh: A girl climbed atop a hoarding at Bhandari Bridge in Indore's Pardesipura



"A minor girl climbed a hoarding demanding to marry a boy against her mother's wish. She later came down on boy's insistence," says Pardesipura Station Incharge Ashok Patidar



(08.11.2020) pic.twitter.com/lluvZVr9qc