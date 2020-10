వరద ముంపు నుంచి పిల్లను కాపాడుకున్న శునకం

బెంగళూరు: భారీ వర్షాల నుంచి మనుషులు తమను తామే రక్షించుకోలేకపోతున్నారు. ఇక మూగజీవాల సంగతి చెప్పనక్కర్లలేదు. అయితే ఒక శునకం మాత్రం తన సహజ గుణాన్ని చాటుకున్నది. భారీ వర్షాల వల్ల సంభవించిన వరదల నుంచి తన పిల్లను రక్షించుకున్నది. కుక్క పిల్లను నోట కరచుకుని వరద ముంపు నుంచి సమీపంలోని సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించింది. కర్ణాటకలోని విజయపుర జిల్లాలోని తారాపూర్ గ్రామంలో శనివారం ఈ ఘటన జరిగింది. భారీ వర్షాలు కురియడంతో ఆ ప్రాంతమంతా జలమయమైంది. ఇంతలో ఒక ఆడ కుక్క తన పిల్లను నోట కరచుకుని వరద ముంపు ప్రాంతం నుంచి సమీపంలోని సురక్షితమైన చోటుకు తీసుకెళ్లింది. దీనిని మొబైల్‌లో వీడియో తీసిన వ్యక్తి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్‌ చేయడంతో వైరల్‌ అయ్యింది. తన పిల్లను వరద ముంపు నుంచి కాపాడుకునేందుకు ఆ శునకం చేసిన ప్రయత్నాన్ని నెటిజన్లు ప్రశంసించారు.



#WATCH Karnataka: A female dog rescues her puppy and shifts it to a safer location in flood-affected Tarapur village of Vijayapura district. Several parts of the state are reeling under flood, triggered due to rainfall. (17.10.2020) pic.twitter.com/0BgWCl4kDq