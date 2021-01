న్యూఢిల్లీ: రిప‌బ్లిక్ డే నాడు రైతులు భారీ ట్రాక్ట‌ర్ల ర్యాలీకి సిద్ధ‌మ‌వుతున్న నేప‌థ్యంలో ఓ పంజాబ్ రైతు వినూత్న ప్ర‌య‌త్నం చేశాడు. అత‌డు పంజాబ్‌లోని బ‌ర్నాలా నుంచి ఢిల్లీలోని సింఘు స‌రిహ‌ద్దు వ‌ర‌కు ట్రాక్ట‌ర్‌ను రివ‌ర్స్ గేర్‌లో న‌డుపుతూ రావ‌డం విశేషం. కేంద్రం కూడా ఇలాగే వ్య‌వ‌సాయ చ‌ట్టాల‌ను రివ‌ర్స్ చేయాల‌న్న ఉద్దేశంతో తాను ఇలా చేసిన‌ట్లు గురుచ‌ర‌ణ్ సింగ్ అనే ఆ రైతు చెప్పాడు. గ‌త డిసెంబ‌ర్ 28న పంజాబ్ నుంచి బ‌య‌లుదేరిన తాను జ‌న‌వ‌రి 1న ఇక్క‌డికి చేరుకున్న‌ట్లు తెలిపాడు. రోడ్డుపై వెళ్లే ఇత‌ర వాహ‌న‌దారుల‌కు ఎలాంటి ప్ర‌మాదం జ‌ర‌గ‌కుండా తాను చాలా జాగ్ర‌త్త‌గా వ‌చ్చిన‌ట్లు చెప్పాడు. వెన‌క్కి చూసుకుంటూ ట్రాక్ట‌ర్ న‌డ‌ప‌డం వ‌ల్ల కొన్ని రోజుల పాటు త‌న మెడ‌, కాళ్లు బాగా బాధించిన‌ట్లు గురుచ‌ర‌ణ్ తెలిపాడు. డిసెంబ‌ర్ మ‌ధ్య‌లో ఒక‌సారి కారులో పంజాబ్ నుంచి తాను వ‌చ్చి రైతుల ఆందోళ‌న‌లో పాల్గొన్నాన‌ని, ఆ త‌ర్వాత తిరిగి వెళ్లి ట్రాక్ట‌ర్‌లో ఇలా రివ‌ర్స్ గేర్‌లో వ‌చ్చిన‌ట్లు చెప్పాడు.



A farmer drove his tractor from Punjab to Delhi in reverse gear.

