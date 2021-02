చ‌మోలీ: ఉత్త‌రాఖండ్ రాష్ట్రం చ‌మోలీ జిల్లాలోని నందాదేవి మంచుదిబ్బ కరిగి కూల‌డంవ‌ల్ల ఫిబ్ర‌వ‌రి 7న ధౌలిగంగా న‌దిలో ఆకస్మిక‌ వ‌ర‌ద‌లు పోటెత్తాయి. ఈ వ‌ర‌ద‌ల్లో ఒక డ్యామ్, ఒక వంతెన కొట్టుకుపోయాయి. రైనీ గ్రామం స‌మీపంలో ఎన్‌టీపీసీకి చెందిన రిషిగంగ‌ విద్యుత్ ప్రాజెక్టు ధ్వంసమైంది. అంతేగాక రెండు వంద‌ల మందికిపైగా వ‌ర‌ద‌ల్లో గ‌ల్లంత‌య్యారు. వారిలో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు 58 మంది మృత‌దేహాలు ల‌భ్య‌మ‌య్యాయి. మిగ‌తా వారి కోసం రెస్క్యూ ఆప‌రేష‌న్ కొన‌సాగుతున్న‌ది.

ఇదిలావుంటే గ‌ల్లంతైన వారి కుటుంబస‌భ్యుల దుస్థితి వ‌ర్ణ‌నాతీతం. త‌మవారు ప్రాణాల‌తో తిరిగి వ‌స్తే బాగుండున‌ని కండ్లు కాయ‌లు కాసేలా ఎదురుచూస్తున్నారు. వారితోపాటే ఒక మూగ ప్రాణి కూడా త‌న‌కు కూడు పెట్టిన వారి కోసం త‌పోవ‌న్ ట‌న్నెల్ బ‌య‌ట ప‌డిగాపులు కాస్తోంది. అక్క‌డి రెస్క్యూ సిబ్బంది దూరం వెళ్ల‌గొట్టినా కాసేప‌టికే మ‌ళ్లీ తిరిగి వ‌స్తోంది. ట‌న్నెల్ లోప‌లికి వెళ్లి రోధిస్తున్న‌ది. దాంతో ట‌న్నెల్ చిక్కుకున్న వారిలో ఎవ‌రో ఈ కుక్క‌ను పెంచుకుని ఉంటార‌ని అక్క‌డి స‌హాయ‌క సిబ్బంది భావించారు.

అయితే అది ఏ ఒక్క‌రికి పెంపుడు కుక్క కాద‌ని, ప్ర‌తిరోజూ పొద్దంతా అది త‌మ అంద‌రితో క‌లిసి ఉండేద‌ని వ‌ర‌ద‌ల స‌మ‌యంలో ట‌న్నెల్ నుంచి ప్రాణాల‌తో బ‌య‌ట‌ప‌డ్డ కార్మికుడు రాజింద‌ర్ కుమార్ చెప్పాడు. ప్ర‌తిరోజూ ఉద‌యం మేం విధుల‌కు రాగానే అది త‌మ ద‌గ్గ‌రికి వ‌చ్చేద‌ని, మేం దానికి భోజనం ప‌ట్టేవాళ్ల‌మ‌ని, స్నాక్స్ తినిపించేవాళ్ల‌మ‌ని ఓ గోనెసంచి వేసి ప‌డుకోబెట్టేవాళ్ల‌మ‌ని తెలిపాడు. అంద‌రం ముద్దుగా ఆ కుక్క‌ను బ్లాకీ అని పిలుచుకునేవాళ్ల‌మ‌ని చెప్పాడు.

కానీ, ఫిబ్ర‌వ‌రి 7న వ‌ర‌ద‌లు సంభ‌వించిన రోజు బ్లాకీ అక్క‌డ లేద‌ని, మ‌రుస‌టి రోజు తిరిగొచ్చిన‌ప్ప‌టి నుంచి ఏదో పోగొట్టుకున్న‌ట్టుగా ట‌న్నెల్ ప‌రిస‌రాల్లో క‌లియ తిరుగుతున్న‌ద‌ని రాజింద‌ర్ తెలిపాడు. రెస్క్యూ సిబ్బంది ఆహారం పెట్టినా ముట్ట‌డంలేద‌ని, అక్క‌డి నుంచి వెళ్ల‌గొట్టినా పోవ‌డంలేద‌ని చెప్పాడు. తాము తినేదాంట్లోనే త‌లా ఓ ముద్ద పెట్టినందుకు కార్మికుల‌పై విశ్వాసం పెంచుకున్న బ్లాకీ.. వారికి ఏదో జ‌రిగింద‌ని ప‌సిగ‌ట్టి ట‌న్నెల్ ముంద‌రే ఎద‌రుచూస్తుండ‌టం చూప‌రుల హృద‌యాల‌ను ద్ర‌వింప‌జేస్తున్న‌ది.

This will melt your heart. He is blackie & he is most probably waiting for his owner to be rescued from the tapovan tunnel. What a heartwarming story. Via @AFP pic.twitter.com/yVG6A58DTW