హైద‌రాబాద్‌: చిరుత అత్యంత వేగంగా ప‌రుగెత్త‌గ‌ల‌దు. అందుకే ఆహారం కోసం ఏ జంతువునైనా టార్గెట్ చేస్తే దాన్ని ఈజీగా వేటాడ‌గ‌ల‌దు. కానీ, త‌ను టార్గెట్ చేసిన జంతువు తెలివైన‌దైతే వేగం ఎందుకూ ప‌నికిరాద‌ని ఓ చిరుత‌కు తెలిసొచ్చింది. ఓ జింకను టార్గెట్ చేసిన చిరుత దానిపైకి వేగంగా దూసుకొచ్చింది. కానీ జింక తెలివిగా వ్య‌వ‌హ‌రించింది. చిరుత బారి నుంచి త‌ప్పించుకునేందుకు ఒక‌వైపు పరుగు తీయ‌బోయిన‌ జింక.. ఆ వెంట‌నే డైరెక్ష‌న్ మార్చుకుని వెన‌క్కి ప‌రుగెత్త‌డం ద్వారా చిరుత‌ను బోల్తా కొట్టించింది.



వేగంగా దూసుకొచ్చిన చిరుత త‌న‌ను నియంత్రించుకునేందుకు ఎక్కువ దూరం ప‌రుగెత్తాల్సి వ‌చ్చింది. ఆ త‌ర్వాత వెన‌క్కి చూసేస‌రికి జింక క‌నిపించ‌కుండా పోవ‌డంతో కంగు తిన‌డం చిరుత వంతైంది. ఈ ఘ‌టన‌కు సంబంధించిన వీడియోను బిజినెస్‌ టైకూన్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్ర ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్‌చేశారు. ఆ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. రెండు ల‌క్ష‌ల‌కు పైగా వ్యూస్‌, 12 వేలకుపైగా లైకులు, 12 వంద‌ల‌కుపైగా రీట్వీట్లు వ‌చ్చాయి. జింక ఎలా త‌ప్పించుకుందో కింది వీడియోలో మీరు కూడా వీక్షించ‌వ‌చ్చు.

Escaping 2020. We didn’t let it take us down. We were as fleet footed as this deer. Now to better days ahead... pic.twitter.com/zH63yoDZcG