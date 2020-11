బిలాస్‌పూర్‌: ‌హిమాచ‌ల్‌ప్ర‌దేశ్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. వేగంగా వెళ్తున్న ఓ DCM వ్యాన్ అదుపుత‌ప్పి రోడ్డు దిగువ‌న ఉన్న ఓ ఇంటి పైక‌ప్పుపై ప‌డింది. ఈ ప్ర‌మాదంలో ఇద్ద‌రు అక్క‌డిక‌క్క‌డే మృతిచెంద‌గా, మ‌రో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డ్డారు. బిలాస్‌పూర్ స‌మీపంలో ఈ ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. అద‌పుత‌ప్పిన DCM వ్యాన్ ఇంటి పైక‌ప్పుపై ప‌డిన త‌ర్వాత ఆ ఇంటి ముందున్న చెట్టుకు, రోడ్డు కింద ఉన్న క‌ట్ట‌కు మ‌ధ్య ఇరుక్కుపోయింది.



దాంతో DCM క్యాబిన్‌లో ఉన్న ఇద్ద‌రు వ్య‌క్తులు అక్క‌డిక‌క్క‌డే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇక DCM ప‌డ‌టంతో కూలిపోయిన ఇంట్లోని ముగ్గురు వ్య‌క్తుల‌కు తీవ్ర గాయాల‌య్యాయి. ఈ ప్ర‌మాదంపై స‌మాచారం అందుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఘ‌ట‌నా ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. క్ష‌త‌గాత్రుల‌ను ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించి, మృతదేహాల‌ను పోస్ట్‌మార్టానికి పంపించారు. ఘ‌ట‌న‌పై కేసు న‌మోదు చేసి ద‌ర్యాప్తు చేప‌ట్టారు.

Himachal Pradesh: A truck overturned near Bilaspur & fell on the roof of a house injuring the three inhabitants. The two occupants of the truck died on the spot while injured persons have been admitted to hospital. pic.twitter.com/t5b53bIFN7