గాంధీన‌గ‌ర్ : గుజ‌రాత్‌లోని వ‌డోద‌ర‌లో గ‌ల ఓ నివాస ప్రాంతం నుంచి మొస‌లిని రెస్క్యూ చేశారు. మొస‌లి సంచారంపై స‌మాచారం అందుకున్న గుజరాత్ సొసైటీ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రూయెల్టీ టు యానిమల్స్ (జిఎస్పిసిఎ) అధికారులు సంఘ‌ట‌నా స్థ‌లానికి చేరుకుని మొసలిని రక్షించారు. దక్షిణ, మధ్య గుజరాత్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. సూర‌త్‌, వ‌డోద‌ర‌లోని అనేక లోతట్టు ప్రాంతాలు జ‌ల‌మ‌య‌మ‌య్యాయి. వందలాది మందిని అత్యవసరంగా సుర‌క్షిత ప్రాంతాల‌కు త‌ర‌లించారు.

#WATCH Gujarat: A crocodile being rescued by the officials of the Gujarat Society for Prevention of Cruelty to Animals (GSPCA) from a residential area in Vadodara. pic.twitter.com/3sRcEXhL25