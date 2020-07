గువాహ‌టి: ‌కొండ చిలువ! ఈ పాముకు కోర‌ల్లో విషం ఉండ‌దు! కానీ భారీ ఆకారంలో చూడ‌టానికి భ‌యంక‌రంగా ఉంటుంది! అందులోనూ బ‌ర్మా కొండ‌చిలువలు ప‌రిమాణంలో మ‌రింత పెద్ద‌గా ఉంటాయి! ఈ కొండ చిలువ‌లు 10 నుంచి 15 కేజీల బ‌రువున్న జీవుల‌పైకి అమాంతం దూకి చుట్టేస్తాయి. ఆ జీవుల‌కు ఊపిరాడ‌కుండా చేసి చ‌నిపోయిన త‌ర్వాత మింగుతాయి. అలాంటి ఓ భారీ కొండ చిలువ అసోం రాష్ట్రం న‌గావ్ జిల్లా బోర్ఘాట్ చ‌ప‌నాల ఏరియాలో క‌నిపించింది. దీంతో స్థానికులు పాములు ప‌ట్టేవాళ్ల‌కు స‌మాచారం ఇవ్వ‌డంతో వారు పామును బంధించి స్వాంగ్ రిజ‌ర్వ్ ఫారెస్టులో వ‌దిలేశారు. కొండ చిలువను బంధించిన దృశ్యాల‌ను ఈ వీడియోలో చూడ‌వ‌చ్చు.

#WATCH A Burmese python was rescued from Borghat Chapanala area in Nagaon district yesterday. It was later released in Swang reserve forest. #Assam pic.twitter.com/c8yGRfIZd3