న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజ‌ధాని ఢిల్లీలో ఘోర ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. బ‌త్తాయి పండ్ల లోడుతో వెళ్తున్న డీసీఎం వ్యాన్ ముందు వెళ్తున్న బైకును తొక్కించి దూసుకెళ్ల‌డంతో బైక్‌పై వెళ్తున్న వ్య‌క్తి అక్క‌డిక‌క్క‌డే మృతిచెందాడు. ఢిల్లీలోని నంద్ న‌గ్రీ ఏరియాలో శ‌నివారం అర్ధ‌రాత్రి ఈ ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. స‌మాచారం అందుకున్న స్థానిక పోలీసులు ఘ‌ట‌నా ప్రాంతానికి చేరుకుని మృత‌దేహాన్ని పోస్టు మార్టానికి త‌ర‌లించారు. డీసీఎం డ్రైవ‌ర్‌, క్లీన‌ర్ ఘ‌ట‌నా ప్రాంతం నుంచి త‌ప్పించుకుని పారిపోయారు.



కాగా, ఈ ప్ర‌మాదంపై కేసు న‌మోదుచేసి నిందితుల కోసం గాలిస్తున్న‌ట్లు పోలీసులు తెలిపారు. డీసీఎం డ్రైవ‌ర్ మితిమీరిన వేగం కార‌ణంగానే ప్ర‌మాదం జ‌రిగింద‌ని పోలీసులు ప్రాథ‌మిక అంచనాకు వ‌చ్చారు.



Delhi: A bike-rider died after being run over by a fruit-laden truck in Nand Nagri area earlier tonight. The truck driver and conductor managed to flee from the spot. Body of the bike-rider sent for postmortem. Police investigation is underway. pic.twitter.com/koA0HdjRGa