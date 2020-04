హైదరాబాద్‌ : ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధికి నాలుగేళ్ల బుడతడు విరాళం ఇచ్చాడు. హేమంత్‌(4) సైకిల్‌ కొనుకుందామని డబ్బును దాచి పెట్టుకుంటున్నాడు. కానీ కరోనా ప్రబలుతున్న పరిస్థితులను చూసి ఆ బుడ్డోడి మనసు చలించింది. తాను దాచుకున్న రూ. 971లను సీఎం రిలీఫ్‌ పండ్‌కు విరాళంగా ఇచ్చాడు. ఆ నగదును విజయవాడలో ఏపీ మంత్రి పేర్ని వెంకటరామయ్యకు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా హేమంత్‌ను మంత్రి అభినందించారు.



Andhra Pradesh: A 4-year-old boy Hemanth has donated his savings of Rs 971, with which he wanted to buy a bicycle, to Chief Minister's Relief Fund in Vijayawada. He handed over the money to state minister Perni Venkatramaiah at YSRCP office in Tadepalli. #Coronavirus pic.twitter.com/L1oc3bTGf3