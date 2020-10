కాన్పూర్‌: ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ రాష్ట్రంలో హ‌త్య‌లు, అత్యాచారాలు, హ‌త్యాచారాల ప‌రంప‌ర కొన‌సాగుతూనే ఉన్న‌ది. అక్క‌డ ప్ర‌తిరోజు నేరాలు జ‌రుగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా కాన్పూర్ దెహాత్ ఏరియాలో అన్న‌ద‌మ్ముల మ‌ధ్య ఆస్తి త‌గాదాలు అభం శుభం తెలియ‌ని 15 ఏండ్ల బాలిక ప్రాణాల‌ను బ‌లితీసుకున్నాయి. సొంత చిన్నాన్న పెద‌నాన్న‌లే బాలిక‌ను దారుణంగా హ‌త్య‌చేశారు. చేను ద‌గ్గ‌ర ఒంటరిగా క‌నిపించిన బాలిక‌ను హ‌త‌మార్చి అక్క‌డే ప‌డేశారు.



బాలిక తండ్రి చేనులో బిడ్డ మృతదేహాన్ని చూసి త‌ల్ల‌డిల్లాడు. వెంట‌నే పోలీసుల‌కు స‌మాచారం ఇచ్చాడు. త‌న సోద‌రుల‌కు, త‌నకు మ‌ధ్య భూమి గొడ‌వ‌లు ఉన్నాయ‌ని, వాళ్లే నా బిడ్డ‌ను హ‌త్య‌చేసి ఉంటార‌ని ఫిర్యాదు చేశాడు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేర‌కు కేసు న‌మోదు చేసిన పోలీసులు ద‌ర్యాప్తు చేప‌ట్టారు. నిందితులు ఇద్ద‌రినీ అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.

Kanpur Dehat: A 15-yr-old girl was murdered allegedly by her 2 uncles over property dispute, y'day in Gaholia. Police say, "Her father registered a complaint against his 2 brothers, alleging they had a property dispute and they had threatened him. FIR registered, accused nabbed." pic.twitter.com/9DibU6jDZd