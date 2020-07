చెన్నై: అక‌స్మాత్తుగా రెండు అడుగుల పాము పిల్ల‌ క‌నిపిస్తే ఒళ్లు ఝ‌ల్లుమంటుంది. ఆ పాము ఇంకా కొంచెం పెద్ద‌దైతే భ‌యంతో వ‌ణికిపోతాం. అది తాచుపాము అని తెలిస్తే అక్క‌డి నుంచి వాయు వేగంతో ప‌రుగు తీస్తాం. కానీ త‌మిళ‌నాడు రాష్ట్రం కోయంబ‌త్తూరు జిల్లాలోని తొండ‌ముత్తూర్ తాలూకా న‌రసిపురం గ్రామంలో ఏకంగా 15 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చింది. ఆ పాము పొలం ద‌గ్గ‌రున్న ఒక గుడిసెలో దూరడంతో అది గ‌మనించిన రైతు అటవీ అధికారుల‌కు స‌మాచారం ఇచ్చారు.



స‌మాచారం అందుకున్న అట‌వీ సిబ్బంది ఘ‌ట‌నా ప్రాంతానికి చేరుకుని పామును ఓ సంచిలో బంధించారు. ఆ పాము ఏకంగా ప‌దిహేను అడుగుల పొడ‌వు ఉండ‌టాన్ని చూసి అట‌వీ సిబ్బంది సైతం ఆశ్చ‌ర్య‌పోయారు. అంత భారీ సైజు కింగ్ కోబ్రాలు చాలా అరుదుగా మాత్ర‌మే క‌నిపిస్తాయ‌ని చెప్పారు. అనంత‌రం ఆ పామును తీసుకెళ్లి సిరువాని అట‌వీ ప్రాంతంలో వ‌దిలేశారు.



Tamil Nadu: A 15-feet-long King Cobra was rescued from Narasipuram village in Thondamuthur, Coimbatore by Forest Department today. It was later released into Siruvani forest area. pic.twitter.com/dmyT2lUIRq