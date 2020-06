ముంబైలో ఒక్క రోజే 97 కరోనా మరణాలు..

ముంబై : మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైని కరోనా వైరస్‌ కలవర పెడుతోంది. కరోనా పాజిటివ్‌ కేసుల్లో దేశంలోనే మహారాష్ట్ర ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది. మహారాష్ట్రలో అత్యధికంగా ముంబైలోనే పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి. గడిచిన 24 గంటల్లో ముంబైలో కరోనాతో 97 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, 1540 కొత్త కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఒక్క ముంబైలోనే పాజిటివ్‌ కేసుల సంఖ్య 53,985కు చేరినట్లు గ్రేటర్‌ ముంబై మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ వెల్లడించింది. మహారాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 97,648 పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదు కాగా, 3,590 మంది మృతి చెందారు.



97 deaths and 1540 new positive cases of COVID-19 reported in Mumbai. The total number of positive cases in #Mumbai is now 53,985: Municipal Corporation Greater Mumbai pic.twitter.com/q93lYEeysX