హైద‌రాబాద్‌: ఆల్ ఖ‌యిదా ఉగ్ర‌వాద సంస్థ‌తో సంబంధం ఉన్న 9 మందిని జాతీయ ద‌ర్యాప్తు సంస్థ అరెస్టు చేసింది. ప‌శ్చిమ బెంగాల్‌లోని ముర్సీదాబాద్‌తో పాటు కేర‌ళ‌లోని ఎర్నాకుళం నుంచి వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రెండు చోట్ల ఎన్ఐఏ అధికారులు ఇవాళ సోదాలు నిర్వ‌హించి వారిని అరెస్టు చేశారు. ఈ అరెస్టుల‌కు సంబంధించి మ‌రింత స‌మాచారం అందాల్సి ఉన్న‌ది. ప్రాథ‌మిక విచార‌ణ ప్ర‌కారం.. పాకిస్థాన్‌కు చెందిన ఆల్ ఖ‌యిదా ఉగ్ర‌వాదులు సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా భార‌త్‌లోని వారిని ప్రేరేపించిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. ఢిల్లీ ప‌రిస‌ర ప్రాంతాల్లో దాడుల‌కు పాల్ప‌డే విధంగా రెచ్చ‌గొట్టిన‌ట్లు ద‌ర్యాప్తు ద్వారా భావిస్తున్నారు. ఆల్ ఖ‌యిదా మ‌ద్ద‌తుదారులు నిధుల స‌మీక‌ర‌ణ కోసం విస్తృతంగా ప‌ర్య‌టిస్తున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. ఆయుధాలు, పేలుడు ప‌దార్థాలు కొనేందుకు కొంద‌రు ఢిల్లీకి కూడా వెళ్లేందుకు ప్లాన్ వేసిన‌ట్లు తేలింది.

ఉగ్ర‌వాదులు లియు యెన్ అహ్మ‌ద్‌, అబు సూఫియాన్‌ల‌ను బెంగాల్ నుంచి అరెస్టు చేయ‌గా.. మొసార‌ఫ్ హుస్సేన్‌, ముర్షీద్ హ‌స‌న్‌ల‌ను కేర‌ళ నుంచి అరెస్టు చేసిన‌ట్లు నేష‌న‌ల్ ఇన్వెస్టిగేష‌న్ ఏజెన్సీ పేర్కొన్న‌ది. 9 మంది ఆల్ ఖ‌యిదా అనుచ‌రుల‌ను అరెస్టు చేయ‌డం వ‌ల్ల ఉగ్ర‌దాడుల‌ను నివారించిన‌ట్లు ఎన్ఐఏ పోలీసులు తెలిపారు. అరెస్టు చేసిన వారి నుంచి నిషేధిత వ‌స్తువులు, డాక్యుమెంట్లు, డిజిట‌ల్ డివైస్‌లు, జిహాదీ సాహిత్యం, ఆయుధాలు, దేశీయ పిస్తోళ్లు, బాడీ ఆర్మ‌ర్‌ల‌ను స్వాధీనం చేసుకున్న‌ట్లు ఎన్ఐఏ చెప్పింది. నాటు పేలుడు ప‌దార్థాల‌ను కూడా సీజ్ చేసిన‌ట్లు చెప్పారు.



