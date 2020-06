కూరగాయల సాగులో 84 ఏళ్ల బామ్మ..

చెన్నై : ఆర్గానిక్‌ పంటలను ప్రోత్సహించేందుకు ఓ వృద్ధ మహిళ నడుం బిగించింది. తన ఇంటి ఆవరణలో ఆర్గానిక్‌ పద్ధతిలో కూరగాయలను పండిస్తూ.. పది మందికి ఆదర్శంగా నిలిచింది. కూరగాయల మొక్కలను ఇతరులకు ఫ్రీగా ఇస్తూ.. ఆర్గానిక్‌ కూరగాయల సాగును ఆమె ప్రోత్సహిస్తున్నారు.



కోయంబత్తూరులోని తొప్పంపట్టి గ్రామానికి చెందిన నంజామ్మల్‌(84) భర్త కొన్నేళ్ల క్రితం చనిపోయాడు. ఆమె తన ఇంటి ఆవరణలో ఖాళీగా ఉన్న స్థలంలో కూరగాయల సాగు చేస్తున్నారు. అది కూడా ఆర్గానిక్‌ పద్ధతిలో పండిస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆర్గానిక్‌ పద్ధతిలోనే కూరగాయలను పండించాలని ఆమె చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆ వృద్ధురాలు.. గ్రామస్తులకు ఫ్రీగా కూరగాయల మొక్కలను ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. కిచెన్‌ గార్డెన్‌ కల్చర్‌ గురించి అందరికీ అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. నంజామ్మల్‌ చిరు ప్రయత్నం గ్రామస్తులకు ఆదర్శంగా నిలిచింది. ఇప్పుడు గ్రామంలోని సుమారు 100 కుటుంబాలు కిచెన్‌ గార్డెన్‌ కల్చర్‌ను అమలు చేస్తున్నాయి. నంజామ్మల్‌పై సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది.

Tamil Nadu: Nanjammal, an 84-year-old woman grows vegetables in her kitchen garden at Thoppampatti village in Coimbatore & distributes vegetable saplings among villagers free of cost, in a bid to boost kitchen garden culture. pic.twitter.com/hhLvFZAMco