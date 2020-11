ల‌క్నో: ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌లోని హ‌త్రాస్ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. ఈ ఉద‌యం యమునా ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై పొగ‌మంచు ద‌ట్టంగా క‌మ్ముకోవ‌డంతో 8 వాహ‌నాలు ఒక‌దానినొక‌టి ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్ర‌మాదంలో ఇద్ద‌రు వ్య‌క్తులు అక్క‌డిక‌క్క‌డే మృతిచెందారు. ప‌లువురికి తీవ్ర గాయాల‌య్యాయి. గాయప‌డిన వారు ప్ర‌స్తుతం హ‌త్రాస్‌లోని ఆస్ప‌త్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఉద‌యం 7-7.15 గంట‌ల మ‌ధ్య‌లో ఈ ప్ర‌మాదం జ‌రిగిందని పోలీసులు తెలిపారు.



వివ‌రాల్లోకి వెళ్తే.. చ‌లికాలం మొద‌లు కావ‌డంతో ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌, ఢిల్లీల్లో ఉద‌యాన్నే పొగ‌మంచు ద‌ట్టంగా క‌మ్ముకుంటున్న‌ది. దీంతో ఉద‌యాన్నే వాహ‌న‌దారుల‌కు రోడ్ల‌పై విజిబిలిటీ చాలా త‌క్కువ‌గా ఉంటున్న‌ది. ఎంతగా అంటే ఉద‌యం 10 లేదా 11 గంట‌లు అయితే త‌ప్ప రోడ్లు స‌క్ర‌మంగా క‌న‌బ‌డ‌టం లేదు. ఉద‌యం 6, 7 గంట‌ల స‌మ‌యంలో అయితే రోడ్లు క‌నీసం 10 మీట‌ర్ల దూరం కూడా క‌నిపించ‌డంలేదు. విజిబిలిటీ లేని కార‌ణంగానే ఉద‌యం 8 వాహ‌నాలు ఒక‌దానినొక‌టి ఢీకొన్నాయ‌ని హ‌త్రాస్ పోలీసులు తెలిపారు. ‌

Hathras: 2 people died & several injured as 8 vehicles collided with each other today morning at Yamuna Expressway due to fog.



"7-8 vehicles collided around 7.15 am today. 2 people died on the spot while injured are being treated at a hospital," says Hathras SP Vinit Jaiswal pic.twitter.com/S0uQKNQh0g