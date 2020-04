24 గంటల్లో ఇద్దరు మృతి.. 78 పాజిటివ్‌ కేసులు

న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కరోనా వైరస్‌ విజృంభణ కొనసాగుతూనే ఉంది. కరోనా వైరస్‌ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో ఢిల్లీ విలవిలలాడిపోతోంది. గడిచిన 24 గంటల్లో ఢిల్లీలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. కొత్తగా 78 పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఇప్పటి వరకు ఢిల్లీలో కరోనా పాజిటివ్‌ కేసుల సంఖ్య 2081కి చేరింది. ఈ వైరస్‌ నుంచి 431 మంది కోలుకుని డిశ్చార్జి అయ్యారు. ఇప్పటి వరకు ఢిల్లీలో 47 మంది మృతి చెందినట్లు ఢిల్లీ ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది.



