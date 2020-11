ఇంఫాల్‌ : మ‌ణిపూర్‌లోని తౌబాల్ జిల్లాలోని కామూ ఏరియాలో భార‌త భ‌ద్ర‌తా బ‌ల‌గాలు, అసోం రైఫిల్స్, మ‌ణిపూర్ పోలీసులు క‌లిసి సంయుక్తంగా త‌నిఖీలు నిర్వ‌హించారు. త‌నిఖీల్లో భాగంగా ఓ వ్య‌క్తి నుంచి 72 కేజీల బ్రౌన్ షుగ‌ర్‌ను బ‌ల‌గాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. అత‌న్ని అదుపులోకి తీసుకున్న మ‌ణిపూర్ పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. ఈశాన్య భార‌త‌దేశంలో డ్ర‌గ్స్ నివార‌ణ‌కు క‌ట్టుబ‌డి ఉన్నామ‌ని షిల్లాంగ్ డిఫెన్స్ పీఆర్‌వో ర‌త్నాక‌ర్ సింగ్ తెలిపారు.



In a major operation undertaken by security forces, Assam Rifles & Manipur Police seized nearly 72 kg of Brown Sugar from Kamu, Thoubal dist in Manipur. Security forces remain committed in their efforts to curb drug menace in NE India: Wg Cdr Ratnakar Singh Defence PRO, Shillong pic.twitter.com/J0WcDqhg6w