న్యూఢిల్లీ: దేశంలో క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి విజృంభ‌ణ కొన‌సాగుతున్న‌ది. గ‌త నాలుగు రోజులుగా రోజూ 90 వేల‌కు పైగా కొత్త కేసులు న‌మోద‌వుతుండ‌టంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య ఇప్ప‌టికే 46 ల‌క్ష‌లు దాటింది. ఇక క‌రోనా మ‌ర‌ణాలు కూడా దేశంలో భారీగానే న‌మోద‌వుతున్నాయి. రోజూ వెయ్యికి త‌గ్గ‌కుండా క‌రోనా బాధితులు ప్రాణాలు కోల్పోతుండ‌టంతో మొత్తం మ‌ర‌ణాల సంఖ్య 77,472కు చేరింది. శుక్ర‌వారం ఉద‌యం నుంచి శ‌నివారం ఉద‌యం వ‌ర‌కు 24 గంట‌ల వ్య‌వ‌ధిలో దేశంలో 1201 మంది క‌రోనా బాధితులు మృతిచెందారు.



ఆ 1201 మ‌ర‌ణాల్లో ఒక్క మ‌హారాష్ట్ర‌లోనే 36 శాతం (442) న‌మోద‌య్యాయి. క‌ర్ణాట‌కలోనూ 130 మంది క‌రోనా బాధితులు మ‌ర‌ణించారు. ఇక దేశ‌వ్యాప్తంగా న‌మోదైన మొత్తం మ‌ర‌ణాల్లో 69 శాత మ‌ర‌ణాలు కేవ‌లం ఐదు రాష్ట్రాల్లోనే చోటుచేసుకున్నాయి. అందులో మ‌హారాష్ట్ర‌లో 37.08 శాతం (28,724 మంది), త‌మిళ‌నాడులో 10.62 శాతం (8,231), క‌ర్ణాట‌క‌లో 9.12 శాతం (7,067), ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌లో 6.17 శాతం (4,779), ఢిల్లీలో 6.05 శాతం (4,687 మంది) మ‌ర‌ణాలు న‌మోద‌య్యాయి.



