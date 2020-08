కేవ‌లం రెండు చెక్క క‌ర్రలు, మార్బుల్ ఉప‌యోగించి ప్ర‌సిద్ధ మ‌ల‌యాళీ పాట‌కు ఆరేండ్ల అభిషేక్ పెర్క‌ష‌న్ చేసిన ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌ అంద‌రినీ ఆక‌ట్టుకున్న‌ది. ఈ ఆరేండ్ల బుడ్డోడి ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌కు హీరో ఉన్ని ముకుంద‌న్ కూడా ఫిదా అయ్యారు. అంతేకాదు అబ్బాయికి డ్ర‌మ్ సెట్‌ను బ‌హుమ‌తిగా ఇచ్చారు. కేర‌ళ‌లోని భ‌వ‌న నిర్మాణ కార్మికుడి కొడుకు ఇత‌ను. మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తున్న వీడియోను కావేరి అనే యూజ‌ర్ ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు.

'మ‌ణిచిత్రాథాజు' చిత్రం నుంచి మ‌ల‌యాళీ పాట‌కు డ్ర‌మ్స్ లేన‌ప్ప‌టికీ అద్భుతంగా ప్ర‌ద‌ర్శ‌న ఇచ్చాడు. దీనికి పెర్క్యూసినిస్ట్ జయరామ్ కుచెలా తన ప్రతిభను మెరుగుపరుచుకునేలా ప్రోత్సహించడానికి బాలుడికి సంప్రదాయ వాయిద్యం బహుమతిగా ఇచ్చారు. దీన్ని చిత్ర‌నిర్మాత విజ‌య్ మ‌ణి వాళ్ల ఇంటికి అంద‌జేశారు. జ‌య‌రామ్ ఒక్క‌రే కాదు చాలామంది న‌టులు అభిషేక్‌ను మెచ్చుకుంటున్నారు.

He just has it in him! pic.twitter.com/4NEQRCrPAq