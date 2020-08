శ్రీన‌గ‌ర్‌: జ‌మ్ముక‌శ్మీర్‌లోని బారాముల్లా జిల్లాలో దారుణం జ‌రిగింది. ఆర్మీ జ‌వాన్‌లే ల‌క్ష్యంగా ఉగ్ర‌వాదులు గ్రెనేడ్ దాడికి పాల్ప‌డ్డారు. రోడ్డు ప‌క్క‌న మాటువేసిన ఉగ్ర‌వాదులు జ‌వాన్‌లు వెళ్తున్న వ్యాన్‌పైకి గురిచేసి గ్రెనేడ్ విసిరారు. అయితే ఆ గ్రెనేడ్ గురిత‌ప్పి రోడ్డుపై జ‌నం మ‌ధ్యలో ప‌డి పేలిపోయింది. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో ఆరుగురు పౌరులు తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డ్డారు. వారిని ఆర్మీ జ‌వాన్లు, స్థానిక పోలీసులు క‌లిసి బారాముల్లా జిల్లాలోని స‌మీప ఆస్ప‌త్రికి త‌రలించారు.



ఆర్మీ జ‌వాన్‌లే ల‌క్ష్యంగా ఉగ్ర‌వాదులు గ్రెనేడ్ దాడి చేశార‌ని, అయితే గ్రెనేడ్ గురిత‌ప్పి రోడ్డుపై ప‌డి పేల‌డంతో పౌరుల‌కు గాయాల‌య్యాయ‌ని జ‌మ్ముక‌శ్మీర్ పోలీసులు తెలిపారు. దాడి చేసిన ఉగ్ర‌వాదుల కోసం గాలింపు కొన‌సాగుతున్న‌ద‌ని చెప్పారు.



