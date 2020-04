న్యూఢిల్లీ : భారత్‌లో గడిచిన 24 గంటల్లో 549 కరోనా పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదైనట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ జాయింట్‌ సెక్రటరీ లవ్‌ అగర్వాల్‌ వెల్లడించారు. ఇప్పటి వరకు దేశ వ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్‌ బారిన పడి 166 మంది మృతి చెందినట్లు ఆయన తెలిపారు. నిన్న ఒక్కరోజే 17 మంది చనిపోయారు. మొత్తంగా దేశంలో కరోనా పాజిటివ్‌ కేసుల సంఖ్య 5734కు చేరిందని అగర్వాల్‌ పేర్కొన్నారు. ఈ వైరస్‌ బారి నుంచి 473 మంది కోలుకుని డిశ్చార్జి అయ్యారు.



పీపీఈ కిట్లు, మాస్కులు, వెంటిలేటర్లను ఆయా రాష్ర్టాలకు పంపిణీ చేస్తున్నామని చెప్పారు. దేశంలోనే 20 మ్యానుఫ్యాక్చర్స్‌ కంపెనీలు పీపీఈ కిట్లను తయారు చేస్తున్నాయని అగర్వాల్‌ తెలిపారు. 1.7 కోట్ల పీపీఈ కిట్లకు, 49 వేల వెంటిలేటర్లకు ఆర్డర్స్‌ ఇచ్చామన్నారు. రైల్వే విభాగంలో 2,500 మంది డాక్టర్లు, 35 వేల పారామెడికల్‌ సిబ్బంది సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పారు. ఇండియన్‌ రైల్వేస్‌లో 80 వేల ఐసోలేషన్‌ బెడ్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. వీటి కోసం 5 వేల కోచ్‌లను ఉపయోగించారు.

