డెహ్రాడూన్ : ఉత్త‌రాఖండ్‌లోని తపోవ‌న్ ట‌న్నెల్ వ‌ద్ద స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌లు కొన‌సాగుతూనే ఉన్నాయి. సోమ‌వారం ఉద‌యం మ‌రో మూడు డెడ్‌బాడీల‌ను ట‌న్నెల్ నుంచి వెలికితీసిన‌ట్లు చ‌మోలి పోలీసులు తెలిపారు. దీంతో మొత్తం మృతుల సంఖ్య 54కు చేరింద‌ని వెల్ల‌డించారు. ఇంకా 150 మంది ఆచూకీ తెలియాల్సి ఉంది. ఈ నెల 7న ధౌలిగంగా వ‌ర‌దల్లో మొత్తం 204 మంది గ‌ల్లంతైన‌ట్లు అధికారులు తెలిపారు. మిగ‌తా వారి ఆచూకీ కోసం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాల‌తో పాటు రాష్ర్ట విప‌త్తు బృందాలు స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌ల్లో నిమ‌గ్న‌మ‌య్యాయి. గ‌త 9 రోజుల నుంచి అధికారులు రాత్రింబ‌వ‌ళ్లు శ్ర‌మిస్తూ మృత‌దేహాల‌ను వెలికితీస్తున్నారు.



Three bodies were retrieved today from the Tapovan tunnel, taking the body count to 54 so far. Cases of 179 missing people have been registered at Joshimath Police Station till now. Relief and rescue operation continues: Chamoli Police #Uttarakhand