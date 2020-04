ఐదుగురు లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాదులు అరెస్ట్‌

శ్రీనగర్‌ : జమ్మూకశ్మీర్‌లోని సోపోర్‌ జిల్లాలో నిన్న సాయంత్రం భద్రతా బలగాలు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా లష్కరే తోయిబాకు చెందిన ఐదుగురు ఉగ్రవాదులను భద్రతా బలగాలు అదుపులోకి తీసుకున్నాయి. తుజార్‌ గ్రామంలో ఓ నివాసంపై గ్రెనేడ్‌ దాడి చేసిన కేసులో ఈ ఉగ్రవాదులను అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఉగ్రవాదుల నుంచి ఆయుధ సామాగ్రి, హ్యాండ్‌ గ్రెనేడ్స్‌తో పాటు ఇతర వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.



